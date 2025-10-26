Scontro tra Fi e l' assessore | Parole sessiste si dimetta

Casertanews.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si placa la polemica a distanza tra Forza Italia Marcianise e l’assessore Stefano Farro. L’esponente dell’esecutivo Trombetta, nei giorni scorsi, era intervenuto sul caso Pascoli difendendo gli uffici e, riferendosi alla segretaria cittadina Giovanna Iadicico, aveva ribadito: “Fare politica. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Attacco hacker piattaforma dei mmg lombardi. Scontro Fimmg-Bertolaso - Se vogliono fare in modo diverso, allora poi se la devono vedere sia con i cittadini, sia con il garante della privacy”, che “nei nostri confronti non fanno sconti”, ... Secondo quotidianosanita.it

scontro fi assessore paroleCastel D'Azzano, polemica dopo le parole di Salis: "Corresponsabilità politica". FI: "Vergogna" - Ronzulli: "Una persona che la legalità non sa neanche dove sta di casa". Si legge su msn.com

Regionali e caos PD, furia Amati: «De Santis una pulce, usciranno cose...». Il segretario dem: offese e minacce non mi spaventano - L'assessore Fabiano Amati è passato al contrattacco contro Domenico De ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Scontro Fi Assessore Parole