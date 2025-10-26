Scontro tra due auto una è finita a ruote in aria | codice rosso per il conducente

Cataniatoday.it | 26 ott 2025

Incidente stradale intorno alle 7, oggi in via Nazionale, nella frazione di Piano Tavola nel territorio di Camporotondo Etneo. Lo riporta il sito di informazione locale 95047.Stando alle prime informazioni, nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture: una Ford Fiesta e una Nissan Juke. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

