Scontro tra due auto a Piano Tavola una è finita a ruote in aria | codice rosso per il conducente
Incidente stradale intorno alle 7, oggi in via Nazionale, nella frazione di Piano Tavola nel territorio di Camporotondo Etneo. Lo riporta il sito di informazione locale 95047.Stando alle prime informazioni, nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture: una Ford Fiesta e una Nissan Juke. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Udine, scontro tra un furgone e un’auto: Doblò si ribalta, illesi i conducenti Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Scontro fra due auto sulla Varesina a Vedano: coinvolto anche un bimbo di 3 anni https://varesenews.it/2025/10/scontro-fra-due-auto-sulla-varesina-a-vedano-coinvolto-anche-un-bimbo-di-3-anni/2379865/… #incidente - X Vai su X
Scontro fra due auto a Roma: morta ragazza, due feriti gravi - (Adnkronos) – Un morto e almeno due feriti gravi in un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 22 a Roma su via Cristoforo Colombo, altezza piazza dei Navigatori, in cui sono state coinvolt ... Riporta meridiananotizie.it
Gara clandestina tra auto a Roma, travolta altra macchina sulla Colombo: muore 20enne. Chi era 'Bibbi' - Ipotesi gara di velocità all'altezza di piazza dei Navigatori, l'auto su cui viaggiava la 20enne è stata travolta ... Come scrive adnkronos.com
Scontro tra due auto sulla Cristoforo Colombo a Roma, morta una ragazza di 20 anni. Altri due ragazzi gravi. L’ipotesi della gara - Nella tarda serata di ieri un grave incidente si è verificato su via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza ... Segnala blitzquotidiano.it