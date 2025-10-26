Scontro mortale a Roma l' ipotesi è una corsa clandestina
Ricoverato con fratture e in coma farmacologico, è indagato per omicidio stradale Luca Girimonte, 22 anni, al volante della berlina che venerdì notte a Roma ha tamponato a tutta velocità l'auto su cui viaggiava Beatrice Bellucci. La vittima, 20 anni, è deceduta durante il trasporto in ambulanza. In ospedale, non in pericolo di vita, altri due giovani: la conducente della macchina travolta e il passeggero a bordo della berlina. Sulla dinamica dell'incidente le indagini sono ancora in corso. Sul posto sulla strada Cristoforo Colombo sono intervenuti dopo lo schianto vigili urbani, polizia stradale e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altre letture consigliate
+++ +++ UNA TRAGEDIA | Scontro mortale sulla Ionio-Tirreno tra un pullman e un'auto all'altezza di Gioiosa: due vittime e un ferito https://gazzettadelsud.it/?p=2117770 - facebook.com Vai su Facebook
Roma, incidente sulla Colombo: lo scontro mortale e l’ipotesi di gare clandestine - Restano molti interrogativi: l'auto che ha causato l'incidente faceva parte di una gara clandestina? Da ilquotidianodellazio.it
Scontro mortale a Roma, tra ipotesi gara tra auto - Potrebbe esserci stata una gara tra auto alla base dell'incidente di ieri sera su via Cristoforo Colombo a Roma in cui è morta una ragazza di 20 anni. Si legge su ansa.it
Incidente mortale a Roma, scontro tra due auto: le prime ipotesi - Incidente mortale a Roma in via Cristoforo Colombo: scontro tra due auto ridotte a lamiere e possibile terza vettura coinvolta. Lo riporta notizie.it