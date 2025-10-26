Scontro frontale a Genzano tra auto e suv Fiammetta Ciacci muore a 60 anni
Tragedia sulla strada a Genzano di Roma, dove Fiammetta Ciacci è morta a 60 anni in uno scontro tra la sua auto e un suv. I vigili del fuoco hanno estratto il suo corpo senza vita dalle lamiere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Scontro frontale a Genzano in via Pagliarozza: morta una 60enne - facebook.com Vai su Facebook
Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), scontro frontale fra bus e auto: tre morti #incidenteoggi #21ottobre #gioiosaionica - X Vai su X
Genzano, tragedia su via Pagliarozza: morta in un frontale una donna di 60 anni - 00, in via Pagliarozza, nei pressi della clinica Fatebenefratelli, si è verificato un violento scontro frontale tra due auto: un Suv Crossover, con a bordo ... Scrive lanotiziaoggi.it
Genzano, incidente in via Pagliarozza: morta donna di 60 anni - Genzano, una donna di 60 anni, Fiammetta Ciacci, è morta in un tragico incidente stradale intorno alle 20, su via Pagliarozza. ilmessaggero.it scrive