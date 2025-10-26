Scontro frontale a Genzano tra auto e suv Fiammetta Ciacci muore a 60 anni

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia sulla strada a Genzano di Roma, dove Fiammetta Ciacci è morta a 60 anni in uno scontro tra la sua auto e un suv. I vigili del fuoco hanno estratto il suo corpo senza vita dalle lamiere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

