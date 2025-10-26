Scontro auto-scooter ad Arezzo | due feriti

Incidente stradale questa mattina, domenica 26 ottobre, ad Arezzo. Intorno alle 10,30 è stato attivato il 118 della Asl Toscana Sud Est in via Sala Vecchia (zona Esselunga, immagine sotto tratta da Google) per un sinistro che ha coinvolto uno scooter e un'auto. Sul posto sono intervenuti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Arezzo, scontro auto moto in via Sala Vecchia feriti due uomini - 30 di domenica 26 ottobre, il 118 Asl Tse ad Arezzo, in via Sala Vecchia per un incidente che ha coinvolto uno scooter e un'auto. corrierediarezzo.it scrive

Scontro tra due auto lungo il raccordo Arezzo-Battifolle: donna di 50 anni soccorsa e trasferita in ospedale - Scontro tra due mezzi lungo il raccordo autostradale: una donna è stata soccorsa e trasferita in codice 2 all'ospedale San Donato di Arezzo. Segnala corrierediarezzo.it