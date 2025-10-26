Scontri alla Mostra d’Oltremare | tre arresti e tre agenti feriti durante una fiera

Nel primo pomeriggio di ieri, la Polizia ha arrestato tre persone - due uomini e una donna di 22, 33 e 46 anni - per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.L’episodio è avvenuto vicino al padiglione 5 della Mostra d’Oltremare, durante la fiera farmaceutica “Pharmaexpo”. Il gruppo ha cercato di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

