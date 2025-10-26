Sconcerto fra i vescovi | il documento del sinodo non cita mai i gay pride La chiesa italiana invitata a benedirli o supportarli? È una fake news

Nelle 72 pagine del documento di sintesi del sinodo dei Vescovi approvato sabato 25 ottobre dall’assemblea sinodale non c’è un solo riferimento alla comunità «lbtq+» e tanto meno al «gay pride». C’è un certo sconcerto quindi da parte del vertice della Cei che non capisce come sia potuto accadere che su agenzie e su gran parte della stampa sia potuta uscire come gran novità dei vescovi italiani un titolo secondo cui la chiesa italiana sarebbe invitata a benedire o addirittura « supportare i gay pride ». Errore per altro compiuto anche dallo stesso Open, visto che sulle più grandi agenzie di stampa (che solo molte ore dopo l’hanno corretto) quello era il titolo. 🔗 Leggi su Open.online

