Scomparsa prematura del dottor Roberto Zadi cordoglio della Asl Toscana Sud Est
Arezzo, 26 ottobre 2025 – Il Direttore del Centro Trasfusionale di Nottola si è improvvisamente spento. Il ricordo della direzione aziendale e dell'ospedale La Asl Toscana sud est esprime il proprio profondo cordoglio per la prematura scomparsa del dottor Roberto Zadi. Nato a Sinalunga, il dottor Zadi ricopriva la carica di Direttore del Centro Trasfusionale di Nottola ed era stato per molti anni al servizio del Trasfusionale di Sansepolcro e di Arezzo, dove ha ricoperto anche la carica di Direttore Facente Funzione dopo il pensionamento del dottor Liumbruno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Lutto nell'Agro Aversano per la prematura scomparsa di Amalia Pellegrino. La giovane, 35 anni, di San Capriano, lascia marito e figlie. I funerali saranno celebrati nella giornata di domani giovedì 23 ottobre presso la chiesa dell'Annunziata. - facebook.com Vai su Facebook
Scomparsa prematura del dottor Roberto Zadi, cordoglio della Asl Toscana Sud Est - Il Direttore del Centro Trasfusionale di Nottola si è improvvisamente spento. lanazione.it scrive
Stroncato da malore in vacanza. Addio al dottor Roberto Zadi - SANSEPOLCRO Profonda commozione ha suscitato a Sansepolcro la notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa del dottor Roberto Zadi, medico ematologo residente ... Da msn.com
