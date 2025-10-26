Scomparsa prematura del dottor Roberto Zadi cordoglio della Asl Toscana Sud Est

Lanazione.it | 26 ott 2025

Arezzo, 26 ottobre 2025 –  Il Direttore del Centro Trasfusionale di Nottola si è improvvisamente spento. Il ricordo della direzione aziendale e dell'ospedale La Asl Toscana sud est esprime il proprio profondo cordoglio per la prematura scomparsa del dottor Roberto Zadi. Nato a Sinalunga, il dottor Zadi ricopriva la carica di Direttore del Centro Trasfusionale di Nottola ed era stato per molti anni al servizio del Trasfusionale di Sansepolcro e di Arezzo, dove ha ricoperto anche la carica di Direttore Facente Funzione dopo il pensionamento del dottor Liumbruno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

