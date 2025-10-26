Scintille sul nuovo presidio ProPal | Vietata la protesta sotto il Comune Attivista intimidito dalla polizia

Ilrestodelcarlino.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si riaccendono le tensioni sulla questione palestinese. In realtà, le nuove scintille non riguardano tanto gli sviluppi del conflitto mediorientale, quanto questioni ‘di piazza’ di casa nostra. Nelle scorse ore, Ferrara per la Palestina ha sollevato una serie di questioni in relazione a un presidio organizzato per domani alle 17.30 in piazza della Cattedrale con una "delegazione che entrerà dentro il Comune per assistere al Consiglio comunale". Ma qual è l’oggetto del contendere? In estrema sintesi, gli attivisti ProPal parlano di " manifestazione vietata dalla questura " in quanto gli è stato negato di svolgere il presidio in piazza Municipale e di " abusi di potere contro un attivista ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

scintille sul nuovo presidio propal vietata la protesta sotto il comune attivista intimidito dalla polizia

© Ilrestodelcarlino.it - Scintille sul nuovo presidio ProPal: "Vietata la protesta sotto il Comune. Attivista intimidito dalla polizia"

News recenti che potrebbero piacerti

scintille nuovo presidio propalScintille sul nuovo presidio ProPal: "Vietata la protesta sotto il Comune. Attivista intimidito dalla polizia" - La denuncia di Ferrara per la Palestina: "Non si può protestare davanti al municipio, scelta antidemocratica". Come scrive ilrestodelcarlino.it

scintille nuovo presidio propalRoma, tensioni al presidio pro-Pal: idranti e manganellate contro i manifestanti diretti alla Festa del Cinema - Idranti in azione e manganellate quando i manifestanti hanno tentato di partire in corteo, non autorizzato, verso ... Lo riporta msn.com

Roma, ProPal a piazza dei Cinquecento: "Blocchiamo tutto". Polizia chiude gli ingressi a Termini - Dopo Napoli, la mobilitazione ProPal si allarga anche a Milano e Roma. Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Scintille Nuovo Presidio Propal