Scintille Atalanta Carnesecchi | Chi è stanco lo dica Juric | Parli di meno e faccia il professionista

Dopo il sesto pareggio in otto gare, il portiere si arrabbia coi compagni e il tecnico lo bacchetta: "Qui tutti si fanno il c. Se ha qualcosa da dire, lo dica al campo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scintille Atalanta. Carnesecchi: "Chi è stanco lo dica". Juric: "Parli di meno e faccia il professionista"

