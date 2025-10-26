Scintille Atalanta Carnesecchi | Chi è stanco lo dica Juric | Parli di meno e faccia il professionista

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il sesto pareggio in otto gare, il portiere si arrabbia coi compagni e il tecnico lo bacchetta: "Qui tutti si fanno il c. Se ha qualcosa da dire, lo dica al campo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scintille Atalanta. Carnesecchi: "Chi è stanco lo dica". Juric: "Parli di meno e faccia il professionista"

