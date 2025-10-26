Scienza la disfatta russa di Napoleone? Tutta colpa di due batteri 

I soldati di Napoleone che affrontarono la  campagna russa nel 1812  vennero decimati a causa della diffusione di due agenti patogeni, responsabili della  febbre enterica e della febbre ricorrente.  Questo curioso risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla  rivista Current Biology, condotto dagli scienziati dell ‘Institut Pasteur in Francia. Il team, guidato da  Nicola’s Rascovan,  ha estratto e sequenziato il materiale genetico dai denti di 13 soldati sepolti in una  fossa comune di Vilnius, in Lituania,  e riesumati nel 2002. Dopo aver rimosso la contaminazione ambientale, gli autori hanno identificato frammenti di DNA e agenti patogeni batterici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

