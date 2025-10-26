Sciame sismico ad Avellino e scosse ai Campi Flegrei | che succede in Campania
Tre scosse di terremoto hanno fatto tremare l'Irpinia nella serata di sabato: la più forte, di magnitudo 4, è stata avvertita anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento. Non ci sono stati feriti e dagli accertamenti condotti nella notte non sono emersi particolari danni o criticità, ma ad Avellino e in diversi paesi la gente si è riversata in strada e qualcuno ha preferito non dormire in casa. Domani le scuole resteranno chiuse in tutta l'Irpinia a titolo precauzionale. Dopo il sisma di venerdì alle 13 con epicentro a Grottolella, l'Irpinia è stata attraversata da uno sciame sismico: stavolta la scossa più forte è stata registrata alle 21:49 in località Montefredane, a una profondità di 14 km. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CAMPI FLEGREI - AGGIORNAMENTO SCIAME 26/10/2025 09:14 Dalle ore 00:51 (ora locale) del 26/10/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente Comunicato sono stati rilevati in via preliminare 44 terre - facebook.com Vai su Facebook
Uno sciame sismico è in corso sul #Katla, uno dei vulcani più noti dell'#Islanda. In poche ore sono stati localizzati 48 terremoti, tra cui una forte scossa di M 4.5 molto superficiale. La sua ultima eruzione risale al 1918 e per ora non ci sono segnali che indicano - X Vai su X
Terremoto, sciame sismico ad Avellino e scosse ai Campi Flegrei: la situazione in Campania - Tre scosse di terremoto hanno fatto tremare l'Irpinia nella serata di sabato: la più forte, di magnitudo 4, è stata avvertita anche ... Secondo iltempo.it
Sciame sismico ai Campi Flegrei: registrati 29 eventi, la scossa più forte di magnitudo 3.1 - È ancora in corso lo sciame sismico che, a partire dalle ore 00:51 di oggi, sta interessando l'area dei Campi Flegrei. Scrive ilvescovado.it
Campi Flegrei, notte da incubo: sciame sismico ancora in corso - È ancora in corso lo sciame sismico registrato a partire dalle ore 00:51 di oggi nell’area dei Campi Flegrei. napolitoday.it scrive