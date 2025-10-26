Sci Coppa del mondo 2026 | Odermatt vince il gigante Soelden ottavo Vinatzer
Grande spettacolo sul Rettenbach per la prima gara di gigante maschile della Coppa del mondo di sci alpino 2026 a Soelden. Nonostante il vento, che ha costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza, la neve e la nebbia che hanno ritardato di un’ora la seconda manche, non è mancato il divertimento, grazie ai grandi interpreti dello Sci che hanno messo in pista il meglio del repertorio. Vince per la 46esima volta lo svizzero Marco Odermatt, con il tempo di 1’56?03, per soli 24 centesimi meglio di un ritrovato Marco Schwarz. Solo tre centesimi in più dell’austriaco ha impiegato il norvegese Atle Lie McGrath, per conquistare il terzo gradino del podio, grazie alla rimonta di quattro posizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
