Sci alpino oggi in TV dove vedere lo Slalom Gigante maschile di Soelden | orari e diretta

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è di scena lo slalom gigante maschile sul ghiacciaio di Soelden, con prima manche in programma alle 10:00 e la seconda alle 13:00. Favorito indiscusso Overmatt, per l'Italia occhi su De Aliprandini e Vinatzer. Diretta in chiaro in TV e per lo streaming sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport HD) e su RaiPlay. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

sci alpino oggi tvSci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom Gigante maschile di Soelden: orari e diretta - Oggi è di scena lo slalom gigante maschile sul ghiacciaio di Soelden, con prima manche in programma alle 10:00 e la seconda alle 13:00 ... Come scrive fanpage.it

sci alpino oggi tvA che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist gigante maschile Soelden 2025, programma, streaming - Comincia anche la Coppa del Mondo maschile e si gareggia sempre sul Rettenbach. Segnala oasport.it

A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist gigante femminile Soelden 2025, programma, azzurre in gara -  Come da consuetudine si parte da Soelden per il classico antipasto stagione con in programma il primo ... Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Sci Alpino Oggi Tv