Sci alpino oggi in TV dove vedere lo Slalom Gigante maschile di Soelden | orari e diretta

Oggi è di scena lo slalom gigante maschile sul ghiacciaio di Soelden, con prima manche in programma alle 10:00 e la seconda alle 13:00. Favorito indiscusso Overmatt, per l'Italia occhi su De Aliprandini e Vinatzer. Diretta in chiaro in TV e per lo streaming sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport HD) e su RaiPlay. 🔗 Leggi su Fanpage.it