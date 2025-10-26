Schianto sulla Marecchiese motociclista impatta contro un' auto | è in gravi condizioni

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di domenica lungo la Marecchiese, all'altezza del ristorante La Baracca. Un motociclista è rimasto ferito in uno scontro con un'auto avvenuto intorno alle 12.30 e trasportato con l'elisoccorso al trauma center dell'ospedale Maurizio Bufalini di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

