Schiamazzi rifiuti e abuso di alcol | Diciamo stop alla malamovida

Dare voce, forte e ufficiale, ai tanti cittadini che da troppo tempo lamentano grave disturbo della quiete pubblica, rifiuti e abuso di alcol; rimanendo a favore della movida spezzina che anima le serate della città e crea momenti di aggregazione. C’è un’idea chiara alla base dei cinque punti che compongono la mozione promossa dal gruppo consiliare LeAli a SpeziaAlleanza Sinistra Verdi e presentata a palazzo civico dal capogruppo Roberto Centi e dalle consigliere comunali Patrizia Flandoli e Giorgia Lombardi. Ci vuole un cambio di passo. "Il problema – esordisce Patrizia Flandoli - è che da troppi anni e in particolare in questi ultimi fine settimana, si è superato il limite che consente a tutti di vivere la città in maniera equilibrata e tranquilla. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schiamazzi, rifiuti e abuso di alcol: "Diciamo stop alla malamovida"

I residenti lamentano musica ad alto volume, caos nei parcheggi, rifiuti abbandonati e consumo eccessivo di alcol. Dall’altra parte, i commercianti difendono le serate in piazza come opportunità per rivitalizzare il centro storico - facebook.com Vai su Facebook

Schiamazzi, rifiuti e abuso di alcol: "Diciamo stop alla malamovida" - LeAli/Avs: "Superato il limite che consente a tutti di godere della città in modo equilibrato e tranquillo . Riporta lanazione.it

Violenza, schiamazzi e abuso di alcol: locale chiuso per sette giorni - L’episodio più grave risale a un pomeriggio di fine agosto, quando un uomo armato di coltello ha aggredito e minacciato due clienti ... Da laprovinciacr.it

Caos movida. Alcol e schiamazzi notturni, all'Umbertino riecco le proteste dei residenti: «Senza pace» - «Sia chiaro, non siamo contro la movida, termine molto più ampio che presuppone una proposta sociale e culturale dei luoghi – spiega meglio Gargano - quotidianodipuglia.it scrive