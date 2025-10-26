Causa un incidente e scappa: accusato di fuga a seguito di sinistro e omissione di soccorso un 25enne straniero alla guida di un autocarro. I fatti sono avvenuti giovedì, alle 7.15 del mattino. La polizia locale è intervenuta per i rilievi di un sinistro stradale, avvenuto sulla strada statale 253 San Vitale, in prossimità di Castenaso. Nel sinistro, un tamponamento a catena, sono rimasti coinvolti quattro veicoli: tre auto e, come è poi stato ricostruito, un autocarro. Quest’ultimo mezzo, infatti, all’arrivo degli agenti non era sulla scena dell’incidente. Sono stati fatti tutti i rilievi del caso e, da questi, è emerso che il conducente dell’autocarro, ritenuto peraltro responsabile dell’evento, si sarebbe allontanato dal luogo del sinistro senza prestare soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scappa al volante dell’autocarro dopo il tamponamento a catena