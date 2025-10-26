Scandone Avellino vola in Sardegna | prima trasferta stagionale contro la Klass Sennori

La Scandone Avellino si prepara alla prima trasferta stagionale; per la quinta giornata del campionato di Serie B Interregionale – Girone E, i biancoverdi affronteranno in terra sarda la Klass Pallacanestro Sennori, domenica 26 ottobre alle ore 18:00.Una gara da non sottovalutare, contro una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Scandone Avellino attesa alla prima trasferta stagionale: sfida in Sardegna contro la Klass Sennori - Domenica 26 ottobre, alle ore 18:00, i biancoverdi saranno di scena in Sardegna per affrontare la ... Riporta orticalab.it

Scandone Avellino, Dell’imperio:”A Sennori serviranno attenzione e personalità per tutti i quaranta minuti” - La Scandone Avellino si prepara alla prima trasferta stagionale in Sardegna contro Klass Sennori e a presentare il match è l’assistant coach di Carone, Ciro dell’ Imperio che si sofferma ad ... Come scrive corriereirpinia.it