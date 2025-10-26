Scandicci troppo forte | l’Omag-Mt cede in tre set

Non basta il calore del pubblico del Palasport di Cervia (1.617 spettatori) all’Omag-Mt San Giovanni in Marignano, che deve arrendersi alla corazzata Savino Del Bene Scandicci con un netto 0–3 (16–25, 17–25, 15–25) nella quinta giornata di Serie A1 Tigotà. Le toscane di Marco Gaspari, sospinte da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

