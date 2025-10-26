Scandicci e Milano senza problemi colpo Pinerolo a Firenze Busto riparte
Macerata si arrende sotto i colpi di Egonu, Vallefoglia senza scampo con l'Uyba. Battaglia vinta al tie-break da Monviso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
NEW VIDEO! Guarda ora ANTROPOVA & WEITZEL, All points in Scandicci - Milano | Serie A1 Tigotà | LVF 2025/26 - X Vai su X
In Serie A1 Scandicci travolge Milano. Conegliano vince e agguanta la vetta - facebook.com Vai su Facebook
Serie A1 2025-26 - Scandicci lancia un messaggio al campionato! Milano battuta 3-0 nel segno di Antropova, Skinner e Weitzel. 21 punti per Egonu - Antropova, Skinner e Weitzel protagoniste, Egonu da 21 punti non basta alla Numia ... eurosport.it scrive
Scandicci fa la festa a Milano: Egonu fa più punti, ma Antropova vince 3-0. Orro e Sylla in vetta a punteggio pieno in Turchia - Volley femminile, Scandicci fa la festa a Milano, alla quale non bastano i 21 punti di Egonu (Antropova ne firma 18). Come scrive sport.virgilio.it
Simone Corbetta e Rodolfo Palermo - Macerata si arrende sotto i colpi di Egonu, Vallefoglia senza scampo con l'Uyba. Secondo gazzetta.it