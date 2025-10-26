Nella delibera sul bilancio delle società partecipate che è stata approvata del Consiglio comunale il 29 settembre con riferimento alla partecipata Amo si rilevava la situazione dell’ ammanco e le misure assunte dalla società per recuperare la somma di 516mila euro che risulta accertata nel bilancio. Nel documento di monitoraggio delle partecipate è scritto nero su bianco che il 14 agosto scorso sarebbe stato affidato un incarico ad un avvocato per valutare i presupposti legali per ulteriori azioni di risarcimento e di responsabilità, oltre a quella già avviata nei confronti della lavoratrice per la somma di 460 mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scandalo Amo, l’attacco di Fd’I: "E’ sparito il parere del legale sulle azioni di responsabilità"