È accaduto durante un esorcismo, il diavolo è costretto a rivelare una scomoda verità sulla Madonna. La confessione arriva da un noto sacerdote esorcista, Padre Gabriele Amorth, deceduto nel 2016. Com’è noto i dogmi mariani sono quattro: verginità perpetua di Maria, maternità divina, concepimento senza macchia originale e assunzione in cielo. Tutti dogmi, se ci. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Satana confessa verità scomoda sulla Madonna, durante un esorcismo