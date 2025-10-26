Sassuolo Roma | segui sintesi cronaca tabellino e live del match
Sassuolo Roma, sfida valevole per l’ottava giornata della Serie A 202526. Appuntamento alle 15:00 al Mapei Stadium! Segui il LIVE qui Sassuolo Roma scendono in campo per l’ottava giornata di Serie A 20252026. Il match avrà inizio alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e vedrà la squadra di casa, allenata da Fabio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
Dove vedere $Sassuolo- $Roma in tv? Dazn o Sky, orario - X Vai su X
Sassuolo-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Serie A, Sassuolo-Roma e Verona-Cagliari | Formazioni UFFICIALI LIVE - Cagliari le due partite di domenica alle 15 per l'ottava giornata di Serie A: formazioni ufficiali e cronaca live ... Si legge su calciomercato.it
Sassuolo-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it
Serie A, Sassuolo-Roma LIVE - Roma, match dell'ottava giornata di Serie A. Segnala msn.com