Giorni sicuramente concitati quelli che stanno caratterizzando l’ambiente Roma, tra prime voci di mercato ( calda la pista Zirkzee ) ed un campo che ha visto la squadra uscire sconfitta dall’ Olimpico due volte di fila in pochi giorni. Nelle difficoltà esce la forza del gruppo, e l’occasione per tornare a sorridere arriva oggi alle 15:00 al Mapei Stadium, contro un Sassuolo in salute che vuole trovare altri punti preziosi per la salvezza. In settimane dove i giallorossi hanno impegni ogni tre giorni, i dubbi circa l’11 titolare sono più che ovvi. Tornano le certezze, davanti è un terno al lotto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Sassuolo-Roma, probabili formazioni: Dybala ago della bilancia, punta o falso nueve?