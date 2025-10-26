Sassuolo-Roma probabili formazioni | Dybala ago della bilancia punta o falso nueve?
Giorni sicuramente concitati quelli che stanno caratterizzando l’ambiente Roma, tra prime voci di mercato ( calda la pista Zirkzee ) ed un campo che ha visto la squadra uscire sconfitta dall’ Olimpico due volte di fila in pochi giorni. Nelle difficoltà esce la forza del gruppo, e l’occasione per tornare a sorridere arriva oggi alle 15:00 al Mapei Stadium, contro un Sassuolo in salute che vuole trovare altri punti preziosi per la salvezza. In settimane dove i giallorossi hanno impegni ogni tre giorni, i dubbi circa l’11 titolare sono più che ovvi. Tornano le certezze, davanti è un terno al lotto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche questi approfondimenti
Le ultimissime sulle probabili formazioni di $Sassuolo- $Roma - X Vai su X
? Gasperini: «Serve una svolta in positivo» Alla vigilia di Sassuolo-Roma, il tecnico giallorosso ha parlato dell’attacco e del momento della squadra: «Dobbiamo giocare di reparto e andare più dentro l’area. Abbiamo recuperato Dybala e presto anche Baile - facebook.com Vai su Facebook
Sassuolo-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Il club giallorosso affronta oggi, domenica 26 ottobre, il Sassuolo - Riporta msn.com
Sassuolo-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - La Roma va a giocare in casa del Sassuolo per l'ottava giornata di campionato di Serie A: si disputa oggi al Mapei Stadium con fischio d'inizio alle ore ... Come scrive fanpage.it
Sassuolo-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Grosso, invece, vuole sfruttare il momento positivo e conquistare tre punti fondamentali per la salvezza ... Riporta msn.com