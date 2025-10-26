Sassuolo-Roma | probabili formazioni dove e come seguire la partita
ABBONATI A DAYITALIANEWS Dove e come seguire la partita. Domenica 26 ottobre 2025 alle ore 15, Sassuolo e Roma si sfideranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia per l’ ottava giornata della Serie A 2025-2026. Per chi si chiede come seguire l’incontro in diretta tv o streaming, ecco tutte le informazioni utili. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, con ampio pre e post partita, interviste ai protagonisti e commenti degli esperti in studio. L’incontro inizierà alle 15,00. Per chi cerca alternative sicure per lo streaming, esistono piattaforme legali che garantiscono alta qualità e sicurezza, ricordando che la pirateria è un reato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Serie A 2025-2026: Sassuolo-Roma, le probabili formazioni - 3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Riporta msn.com
