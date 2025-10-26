Sassuolo-Roma | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Periodicodaily.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Roma scende in campo in Serie A. Il club giallorosso affronta oggi, domenica 26 ottobre, il Sassuolo – in diretta tv e streaming – in trasferta al Mapei Stadium nell'ottava giornata del campionato italiano. La squadra di Gasperini è reduce dalla sconfitta di Europa League contro il Viktoria Plzen, che si è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sassuolo roma orario probabiliRoma-Sassuolo: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming - La Roma di Gasperini è pronta a lottare per rialzarsi, dopo aver avuto sette giorni complicati, tra Inter e Viktoria Plzen. Riporta ilmessaggero.it

sassuolo roma orario probabiliSassuolo-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Il club giallorosso affronta oggi, domenica 26 ottobre, il Sassuolo – in diretta tv e streaming – in trasferta al Mapei Stadium nell’ottava giornata d ... Come scrive pianetagenoa1893.net

sassuolo roma orario probabiliSassuoloRoma: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Da generationsport.it

Cerca Video su questo argomento: Sassuolo Roma Orario Probabili