Sassuolo-Roma LIVE formazioni ufficiali | esordio dal 1? per Bailey

La sconfitta dell’Inter ed il pareggio del Milan sono due risultati che possono favorire la Roma, impegnata alle 15 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. In caso di successo, infatti, i giallorossi tornerebbero in vetta alla classifica insieme al Napoli ma soprattutto darebbero un importante segnale dopo le due sconfitte contro Inter e Viktoria Plzen. Segui la diretta live del match su SololaRoma.it. 18 minuti fa 26 Ottobre 2025 13:52 13:52 Le formazioni ufficiali. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Fabio Grosso ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Bailey, El Aynaoui; Dybala. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Sassuolo-Roma LIVE, formazioni ufficiali: esordio dal 1? per Bailey

