Sassuolo-Roma dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky | orario e formazioni

La Roma va a giocare in casa del Sassuolo per l'ottava giornata di campionato di Serie A: si disputa oggi al Mapei Stadium con fischio d'inizio alle ore 15:00. Diretta esclusiva in TV e in streaming su DAZN. 🔗 Leggi su Fanpage.it

