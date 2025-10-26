Sassuolo Roma aspettando il match sentite cosa ha detto l’ex Matic sulla gara

Calcionews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matic ha parlato così prima di quella che sarà Sassuolo Roma. Le dichiarazioni del grande ex Nemanja Mati?, centrocampista del Sassuolo, ha parlato con DAZN prima della sfida contro la Roma, sottolineando l’importanza emotiva di affrontare la sua ex squadra. «A Roma ho lasciato tanti amici e oggi è sempre bello ritrovarli da avversario», ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

