Sassuolo-Roma 1-0 giallorossi tornano in testa al campionato con il Napoli
La Roma vince in casa del Sassuolo per 0-1 nel match valido per l’ ottava giornata di Serie A e torna prima in classifica con 18 punti, alla pari del Napoli. A decidere il match al Mapei Stadium di Reggio Emilia un gol di Paulo Dybala al 16esimo.? @PauDybalaJR trascina la Roma alla vittoria!?? #SassuoloRoma pic.twitter.com3IQK5Gg4x0 — Lega Serie A (@SerieA) October 26, 2025 Gasperini: “Ottima reazione e Dybala straordinario”. “Sono molto soddisfatto della posizione in classifica e della partita di oggi. Il Sassuolo sta facendo bene, abbiamo interpretato la gara nel modo migliore dopo due sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Lapresse.it
