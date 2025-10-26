Sassuolo-Roma 0-1 Pellegrini | Dobbiamo migliorarci sempre

La Roma torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, superando 0-1 il Sassuolo al Mapei Stadium e agganciando il Napoli in vetta alla classifica. Al termine della partita, Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Dazn: “ Primo posto un obiettivo? Credo che l’obiettivo sia quello di continuare a migliorarci sempre. Anche oggi, secondo me, rispetto alle altre partite abbiamo fatto un po’ meglio offensivamente: potevamo segnare più di un gol e questo è ciò che vogliamo, continuare a crescere settimana dopo settimana. Venivamo da due sconfitte, avevamo tanta voglia di vincere e di dimostrare quanto stiamo dando tutto sul campo “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

