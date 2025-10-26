Sassuolo-Roma 0-1 | il primo gol stagionale di Dybala vale tre punti e primato
Reggio Emilia 26 ottobre 2025 – Basta un colpo di Dybala alla Roma per conquistare i tre punti nella trasferta del Mapei Stadium. La prima rete della Joya vale ai giallorossi i tre punti sul campo del Sassuolo e il successo per 0-1 riporta in vetta alla graduatoria i capitolini in coabitazione con il Napoli. Neroverdi sempre in partita, ma a cui è mancato un pizzico di precisione per trovare il gol del pareggio nel match. Primo tempo. Per la gara del Mapei Stadium contro i giallorossi Fabio Grosso conferma in larga parte le idee della vigilia. Davanti a Muric confermata la difesa con Walukiewicz, Romagna, Idzes e Doig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
