Reggio Emilia 26 ottobre 2025 – Basta un colpo di Dybala alla Roma per conquistare i tre punti nella trasferta del Mapei Stadium. La prima rete della Joya vale ai giallorossi i tre punti sul campo del Sassuolo e il successo per 0-1 riporta in vetta alla graduatoria i capitolini in coabitazione con il Napoli. Neroverdi sempre in partita, ma a cui è mancato un pizzico di precisione per trovare il gol del pareggio nel match. Primo tempo. Per la gara del Mapei Stadium contro i giallorossi Fabio Grosso conferma in larga parte le idee della vigilia. Davanti a Muric confermata la difesa con Walukiewicz, Romagna, Idzes e Doig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sassuolo-Roma 0-1: il primo gol stagionale di Dybala vale tre punti e primato