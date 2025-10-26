Sassuolo-Roma 0-1 giallorossi tornano in testa al campionato con il Napoli

Lapresse.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma vince in casa del Sassuolo per 0-1 nel match valido per l’ ottava giornata di Serie A e torna prima in classifica con 18 punti, alla pari del Napoli. A decidere il match al Mapei Stadium di Reggio Emilia un gol di Paulo Dybala al 16esimo.? @PauDybalaJR trascina la Roma alla vittoria!?? #SassuoloRoma pic.twitter.com3IQK5Gg4x0 — Lega Serie A (@SerieA) October 26, 2025 Gasperini: “Ottima reazione e Dybala straordinario”. “Sono molto soddisfatto della posizione in classifica e della partita di oggi. Il Sassuolo sta facendo bene, abbiamo interpretato la gara nel modo migliore dopo due sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Lapresse.it

sassuolo roma 0 1 giallorossi tornano in testa al campionato con il napoli

© Lapresse.it - Sassuolo-Roma 0-1, giallorossi tornano in testa al campionato con il Napoli

Approfondisci con queste news

sassuolo roma 0 1Sassuolo-Roma 0-1: il primo gol stagionale di Dybala vale tre punti e primato - Ai neroverdi, sempre in partita, è mancato un pizzico di precisione per trovare il gol del pareggio nel match ... Segnala ilrestodelcarlino.it

sassuolo roma 0 1Serie A: Sassuolo-Roma 0-1, Dybala riporta i giallorossi in vetta - Al Mapei Stadium ai ragazzi di Gasperini basta un gol di destro al 16' della Joya, che non segnava in campionato da febbraio ... Da msn.com

sassuolo roma 0 1La Roma batte il Sassuolo 1-0 e aggancia il Napoli, Dybala decisivo - SASSUOLO (ITALPRESS) – La Roma passa a Sassuolo e vola in vetta alla classifica della Serie A, a pari punti col Napoli. Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Sassuolo Roma 0 1