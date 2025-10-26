Sassuolo-Roma 0-1 Gasperini | Soddisfatto della classifica Dybala è straordinario
La Roma vola in testa alla classifica insieme al Napoli. Dopo due sconfitte consecutive, i giallorossi ritrovano la vittoria, battendo 1-0 il Sassuolo al Mapei Stadium con il gol di Dybala. Ai microfoni di Dazn, Gian Piero Gasperini ha commentato la situazione della squadra: “ Sono molto soddisfatto della posizione in classifica e anche della partita di oggi, che era comunque difficile. Il Sassuolo, come l’anno scorso, sta facendo bene. L’abbiamo interpretata nel modo migliore: dopo due sconfitte, quella con l’Inter che ci aveva lasciato rammarico e quella di giovedì che è stata pesante per noi, la squadra ha avuto un’ottima reazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Contenuti che potrebbero interessarti
VINCIAMO NOI AL MAPEI STADIUM! ? DECIDE LA RETE DI PAULO DYBALA NEL PRIMO TEMPO! ? E QUESTA CLASSIFICA NON CI DISPIACE $ASRoma $SassuoloRoma - X Vai su X
PAULO! We take the lead! #ASRoma #SassuoloRoma - facebook.com Vai su Facebook
Sassuolo-Roma 0-1: il primo gol stagionale di Dybala vale tre punti e primato - Ai neroverdi, sempre in partita, è mancato un pizzico di precisione per trovare il gol del pareggio nel match ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
La Roma batte il Sassuolo 1-0 e aggancia il Napoli, Dybala decisivo - SASSUOLO (ITALPRESS) – La Roma passa a Sassuolo e vola in vetta alla classifica della Serie A, a pari punti col Napoli. Come scrive iltempo.it
Serie A: Sassuolo-Roma 0-1, Dybala riporta i giallorossi in vetta - Al Mapei Stadium ai ragazzi di Gasperini basta un gol di destro al 16' della Joya, che non segnava in campionato da febbraio ... msn.com scrive