Sassuolo-Roma 0-1 Dybala | Viviamo di gol ma conta che la squadra vinca
Dopo il rigore siglato in Europa League contro il Viktoria Plzen, Dybala ha ritrovato la via della rete anche in Serie A, segnando il gol vittoria per la Roma nel match del Mapei contro il Sassuolo. Ai microfoni di Dazn, la Joya ha raccontato come la squadra vive il primo posto in classifica: “ Lo viviamo con tranquillità. Lo sapevamo già prima della partita, anche guardando i risultati di ieri: potevamo rimanere in cima, ma il campionato è ancora molto lungo. Mancano tante partite. Sono tre punti importanti, anche per riscattarci dopo le sconfitte delle giornate scorse. Siamo contenti, ma ora dobbiamo pensare subito alla partita di mercoledì “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Joya for the Giallorossi! Roma strike first! $SassuoloRoma 0-1 - X Vai su X
PAULO! We take the lead! #ASRoma #SassuoloRoma - facebook.com Vai su Facebook
Sassuolo-Roma 0-1, Dybala regala vittoria e vetta classifica a Gasperini - 0 oggi, domenica 26 ottobre, grazie al primo gol in campionato di Paulo Dybala nell'ottava giornata di Serie A e torna in vetta alla ... Segnala adnkronos.com
Sassuolo-Roma 0-1: Dybala risolve il problema del centravanti, Gasperini torna in vetta con il Napoli - Il gol della Joya al 16' basta a riportare i giallorossi in testa alla classifica insieme con la squadra di Conte. Si legge su corrieredellosport.it
Sassuolo-Roma 0-1, pagelle e tabellino: Pinamonti e Berardi in ombra, Koné infaticabile, Dybala torna al goal in A - in di Dybala che rompe un digiuno di quasi nove mesi in Serie A. msn.com scrive