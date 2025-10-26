Dopo il rigore siglato in Europa League contro il Viktoria Plzen, Dybala ha ritrovato la via della rete anche in Serie A, segnando il gol vittoria per la Roma nel match del Mapei contro il Sassuolo. Ai microfoni di Dazn, la Joya ha raccontato come la squadra vive il primo posto in classifica: “ Lo viviamo con tranquillità. Lo sapevamo già prima della partita, anche guardando i risultati di ieri: potevamo rimanere in cima, ma il campionato è ancora molto lungo. Mancano tante partite. Sono tre punti importanti, anche per riscattarci dopo le sconfitte delle giornate scorse. Siamo contenti, ma ora dobbiamo pensare subito alla partita di mercoledì “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Sassuolo-Roma 0-1, Dybala: "Viviamo di gol, ma conta che la squadra vinca"