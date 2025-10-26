Sassuolo-Roma 0-1 | Dybala gol vittoria Gasperini vince e torna in testa alla classifica
La Roma vince per uno a zero contro il Sassuolo e si riprende la vetta della classifica. I ragazzi di Gasperini passano a Reggio Emilia grazie al primo gol in campionato di Dybala, il secondo stagionale dopo quello su rigore contro il Viktoria Plzen. La Joya (migliore in campo) incanta il Mapei. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Scopri altri approfondimenti
La Joya for the Giallorossi! Roma strike first! $SassuoloRoma 0-1 - X Vai su X
PAULO! We take the lead! #ASRoma #SassuoloRoma - facebook.com Vai su Facebook
Sassuolo-Roma 0-1, pagelle e tabellino: Pinamonti e Berardi in ombra, Koné infaticabile, Dybala torna al goal in A - in di Dybala che rompe un digiuno di quasi nove mesi in Serie A. Lo riporta goal.com
Sassuolo-Roma 0-1: Dybala risolve il problema del centravanti, Gasperini torna in vetta con il Napoli - Il gol della Joya al 16' basta a riportare i giallorossi in testa alla classifica insieme con la squadra di Conte. Riporta corrieredellosport.it
Sassuolo-Roma 0-1 pagelle: Dybala risponde a Gasperini, giallorossi agganciano Conte in vetta - 1, i top e flop: Dybala gol decisivo, bene Cristante e Mancini. Da sport.virgilio.it