Sassuolo-Roma 0-1 Bailey | Mi sento bene ma non sono soddisfatto della mia prestazione

Prima da titolare per Leon Bailey con la maglia della Roma nella vittoria per 1-0 contro il Sassuolo al Mapei Stadium, decisa dal gol di Dybala. Al termine della partita, l'esterno giamaicano ha parlato ai microfoni di Dazn: " Mi sento benissimo, davvero felice. Sono contento per la vittoria, anche se personalmente non sono del tutto soddisfatto della mia prestazione. C'è ancora molto su cui lavorare e tanto da imparare. Siamo molto felici di essere primi in classifica, ma ovviamente essere primi significa dover lavorare ancora di più ". Sulla maglia regalata ai tifosi su invito dei suoi compagni di squadra: " Sì, sì, è vero.

