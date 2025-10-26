Sassi contro il bus e autista aggredito il presidente dell' Amat | Lo Zen rischia il taglio dei collegamenti

Le misure di sicurezza sui bus servono e saranno potenziate. Ma per il presidente dell'Amat Giuseppe Mistretta ci vuole ben altro per fermare i teppisti, i delinquenti, i violenti che vanno all'assalto dei mezzi pubblici mettendo in grande pericolo autisti e passeggeri. E non nasconde che un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Un uomo al lavoro, un autista che stava solo facendo il suo dovere. Ucciso da sassi lanciati da vigliacchi dopo una partita di basket. Una preghiera per lui e per la sua famiglia, che da alcuni giorni piange una perdita assurda e ingiustificabile. La violenza nel ti - facebook.com Vai su Facebook

Lancio di sassi al pullman dei tifosi del Pistoia Basket: fermati tre ultrà della Sebastiani Rieti con l'accusa di aver ucciso l'autista 65enne Raffaele Marianella. Si tratta di Manuel Fortuna e Kevin Pellecchia, entrambi 31enni, e Alessandro Barberini, di 53 anni. D - X Vai su X

Sassi contro bus di tifosi: muore autista. Si indaga per omicidio volontario - Agguato sulla statale: Raffaele Marianella, 65 anni, colpito alla testa da una pietra. Da umbria24.it

Sassi contro bus del Pistoia Basket. Morto l'autista. Indagini in corso - Il pullman stava rientrando in Toscana dalla trasferta nel capoluogo sabino ... Riporta rainews.it

Rieti, sassi contro il bus dei tifosi del Pistoia basket. Morto un autista colpito, era a un mese dalla pensione - Era a un mese dalla pensione, abitava a Firenze, ma era nato a Roma. Lo riporta ilmessaggero.it