Sarr non si distrae Vignali che gran gol!
SARR 7: prodigioso il suo colpo di reni sul colpo di tacco destinato al sette di Biasci, da applausi la respinta sul tiro da distanza di ravvicinata di Besaggio, decisiva la parata sul fendente di Sounas. MATEJU 7: non molla un centimetro in fase difensiva, per poi alzare il baricentro nella ripresa. Innesta egregiamente l’azione del vantaggio aquilotto, decisivi due suoi interventi, specie quello su Milani lanciato in contropiede. HRISTOV 7: concede poco o nulla al dirimpettaio Biasci, per poi dirigere con autorevolezza la difesa nella ripresa. JACK 6,5: buono l’esordio del difensore centrale dal piede educato, è bravo nella marcatura di Crespi, una sola sbavatura sull’incursione di Besaggio che potrebbe costare cara. 🔗 Leggi su Lanazione.it
