Sarmato | riparte il doposcuola per bambine e bambini della scuola primaria
Riparte a Sarmato il servizio di doposcuola dedicato alle alunne e agli alunni della scuola primaria, un’iniziativa pensata per sostenere le famiglie e offrire ai più piccoli un ambiente sicuro e stimolante in cui trascorrere il pomeriggio dopo le lezioni.Il servizio sarà attivo da martedì 4. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
