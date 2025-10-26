Sardegna auto con 5 giovani precipita da un ponte | Omar Masia muore a 25 anni Il padre vigile del fuoco intervenuto per i soccorsi

Omar Masia, 25 anni, è morto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre lungo la strada per l'Agnata, nel territorio di Tempio. Era di Calangianus, dove svolgeva la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sardegna, auto con 5 giovani precipita da un ponte: Omar Masia muore a 25 anni. Il padre vigile del fuoco intervenuto per i soccorsi

sardegna auto 5 giovaniIncidente Sardegna, auto con 5 giovani precipita da un ponte: Omar Masia muore a 25 anni. Il padre vigile del fuoco intervenuto per i soccorsi - Omar Masia, 25 anni, è morto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre lungo la strada per l'Agnata, nel territorio di Tempio. Lo riporta msn.com

sardegna auto 5 giovaniDrammatico incidente, auto con 5 giovani cade da un ponte: morto il 25enne Omar Masia in Sardegna - Un giovane di 25 anni è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Baldu- Come scrive msn.com

