Sarcoidosi una malattia infiammatoria rara Il professor Poletti ne parla alla Rai | Oggi è diagnosticabile e ben curabile
Dal 2017 è stata inserita dal Servizio nazionale sanitario nei livelli essenziali di assistenza. In un servizio a firma della giornalista Alma Grandin, la rubrica del Tg1 ‘Medicina’ ha trattato domenica mattina il tema della sarcoidosi con il professor Venerino Poletti, direttore dell'Unità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
