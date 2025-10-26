Sara la veterana del Prato | Il mio banco qui dal debutto

di Serena Convertino AREZZO A due mesi dal Natale è già tempo di scaldare i motori dell’evento più atteso dell’inverno aretino. Un grande lavorio per gli organizzatori ma anche per gli espositori. Dopo la corsa - sempre più affollata allo start- alle postazioni, c’è infatti adesso da ultimare i preparativi. Anche per Sara Bursi, da ben 8 anni in prima fila tra i banchi dell’artigianato. Sara, com’è iniziata la tua avventura al mercatino del Prato? "È partita come una sfida. All’inizio eravamo solo quattro espositori, nella parte alta della città, mentre adesso accapararrsi la casetta è sempre più difficile: non è per niente scontato riuscire ad esserci anno dopo anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sara, la veterana del Prato: "Il mio banco qui dal debutto"

