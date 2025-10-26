Tra lacrime e coraggio, Mena e Simona, madre e fidanzata di Santo Romano, ucciso da un baby killer a San Sebastiano al Vesuvio, hanno raccontato la loro tragedia a Domenica In. In diretta. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Santo Romano ucciso per una scarpa, la mamma: «Suo fratello aspetta un figlio, avrà il suo nome». La fidanzata ricorda la tragedia