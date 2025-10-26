Santo Romano ucciso per una scarpa la mamma | Suo fratello aspetta un figlio avrà il suo nome La fidanzata ricorda la tragedia

Leggo.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra lacrime e coraggio, Mena e Simona, madre e fidanzata di Santo Romanoucciso da un baby killer a San Sebastiano al Vesuvio, hanno raccontato la loro tragedia a Domenica In. In diretta. 🔗 Leggi su Leggo.it

santo romano ucciso per una scarpa la mamma suo fratello aspetta un figlio avr224 il suo nome la fidanzata ricorda la tragedia

© Leggo.it - Santo Romano ucciso per una scarpa, la mamma: «Suo fratello aspetta un figlio, avrà il suo nome». La fidanzata ricorda la tragedia

Altre letture consigliate

santo romano ucciso scarpaSanto Romano ucciso per una scarpa pestata, la mamma e la fidanzata presentano il libro in sua memoria a Domenica In - Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Mena De Mare, la mamma di Santo Romano, il calciatore ... Riporta ilmessaggero.it

santo romano ucciso scarpaSanto Romano ucciso per una scarpa pestata, mamma Mena a Domenica In: «Avrò un nipotino e si chiamerà come lui» - Tra gli ospiti di oggi a Domenica anche Mena De Mare, la mamma di Santo Romano, il calciatore 19enne ucciso a colpi di pistola ... Lo riporta msn.com

santo romano ucciso scarpaSanto Romano, il 19enne ucciso per una scarpa pestata: la mamma Mena De Mare a Domenica In - Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Mena De Mare, la mamma di Santo Romano, il calciatore ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Santo Romano Ucciso Scarpa