Sant’Andrea festival del gol con la vittoria per 5-3 sul campo del Vergaio 2003

Giornata ricca di emozioni la quarta del campionato di calcio Uisp di Prato. Tra le protagoniste di giornata spicca il Sant'Andrea, autore di un vero e proprio festival del gol con la vittoria per 5-3 sul campo del Vergaio 2003. Doppietta di Ciardi e reti di Di Tuccio, Amato e Nardi per gli ospiti; ai padroni di casa non bastano Carpino, Arcuri e un autogol per tenere il passo. Sfida di carattere anche per il Real Chiesanuova, che supera il Sant'Ippolito per 3-2. Dopo il vantaggio iniziale di Aiazzi, arrivano le firme di Russo e Bonacchi nella ripresa. Gli ospiti provano a rientrare con Nenciarini e Donnini, ma il Real difende con determinazione fino al fischio finale.

