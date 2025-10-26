Sant’Andrea festival del gol con la vittoria per 5-3 sul campo del Vergaio 2003
Giornata ricca di emozioni la quarta del campionato di calcio Uisp di Prato. Tra le protagoniste di giornata spicca il Sant’Andrea, autore di un vero e proprio festival del gol con la vittoria per 5-3 sul campo del Vergaio 2003. Doppietta di Ciardi e reti di Di Tuccio, Amato e Nardi per gli ospiti; ai padroni di casa non bastano Carpino, Arcuri e un autogol per tenere il passo. Sfida di carattere anche per il Real Chiesanuova, che supera il Sant’Ippolito per 3-2. Dopo il vantaggio iniziale di Aiazzi, arrivano le firme di Russo e Bonacchi nella ripresa. Gli ospiti provano a rientrare con Nenciarini e Donnini, ma il Real difende con determinazione fino al fischio finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
CHIUSA AI PEDONI LA PASSERELLA DI PONTE SANT’ANDREA Dal 27 al 31 ottobre il ponte nel centro storico di Chioggia sarà interdetto al passaggio pedonale per consentire prove di carico strutturali. Prevista segnaletica di deviazione e percorsi alterna - facebook.com Vai su Facebook
Sant’Andrea, festival del gol con la vittoria per 5-3 sul campo del Vergaio 2003 - Giornata ricca di emozioni la quarta del campionato di calcio Uisp di Prato. Segnala msn.com