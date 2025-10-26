Santa Marinella il punto sul piano d’emergenza comunale | Aggiornato nel marzo del 2024
Santa Marinella, 26 ottobre 2025- Santa Marinella ha il suo Piano d’Emergenza Comunale, approvato dal Consiglio con delibera n. 16 del 15 marzo 2024 e regolarmente trasmesso sia alla regione Lazio che alla Prefettura. E’ bene fare chiarezza, perché su questi argomenti non ci si può permettere di essere superficiali e dare informazioni non corrette alla cittadinanza”. A dichiararlo è il vicesindaco Andrea Amanati, che puntualmente interviene in risposta a notizie fuorvianti e imprecise pubblicate nei giorni scorsi. Il Pec è stato redatto tenendo conto delle linee guida del Dipartimento Nazionale e Regionale della Protezione Civile, periodicamente aggiornato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sulla rotta del mare: Santa Marinella tra storia, arte e sapori - facebook.com Vai su Facebook
Pd Santa Marinella, ieri i direttivo per programmare il lavoro sul territorio - Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa continua a lavorare con grande impegno e dedizione per rappresentare gli interessi dei cittadini, portando avanti numerose attività e iniziativ ... Riporta trcgiornale.it
Un progetto educativo nelle scuole cittadine con Gesam e Comune di Santa Marinella - Nasce un nuovo progetto educativo, messo a punto dal Comune di Santa Marinella e dalla Gesam, la società che gestisce il servizio di igiene ambientale nel territorio cittadino, in ... Si legge su civonline.it
Santa Marinella: Comune e Gesam danno vita ad un progetto educativo nelle scuole cittadine - Nasce un nuovo progetto educativo, messo a punto dal Comune di Santa Marinella e dalla Gesam, la società che gestisce il servizio di igiene ambientale nel territorio cittadino, in collaborazione con l ... Come scrive trcgiornale.it