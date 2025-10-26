Sanità Salvini a Napoli | Campania seconda peggiore regione in Italia

“La Campania è la seconda peggiore in Italia, nonostante il grande sforzo di medici e infermieri per cittadini napoletani e campani che devono andare altrove, pagando soldi per farsi curare e farsi visitare. È inaccettabile nel 2025?. Così il vicepremier Matteo Salvini, segretario della Lega, a Napoli, a margine della presentazione della lista della Lega per le prossime elezioni regionali della Campania. Il vicepremier ne ha anche per la Circumvesuviana. “E’ una vergogna. Potessi la commissarierei oggi e penso che una gestione diretta delle Ferrovie dello Stato darebbe ai campani un servizio sicuramente migliore”, dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, parlando con i giornalisti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it