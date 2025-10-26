Sanità fondi record dalla manovra 2026 La Cgil ha sbagliato tutti i suoi calcoli
"Non escludiamo nulla", avverte Maurizio Landini dal corteo Democrazia al lavoro. Il segretario generale della Cgil torna a minacciare mobilitazioni e annuncia una petizione per una legge a difesa della sanità pubblica come diritto universale. Tuttavia, a leggere i numeri della manovra 2026, la denuncia del sindacato appare più ideologica che fondata. Il Fondo Sanitario Nazionale (Fsn) salirà infatti a 142,9 miliardi di euro, con un incremento di 6,5 miliardi rispetto al 2025, segnando un record storico. Dal 2022 a oggi la crescita cumulativa supera i 17 miliardi, un ritmo di espansione che non si registrava da oltre un decennio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
