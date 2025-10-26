San Raffaele fanno discutere i 15 euro di parcheggio imposti ai lavoratori
“San Raffaele, non si può pagare il parcheggio per lavorare. Inaccettabile il pagamento di 15 euro per il parcheggio aziendale, siamo fermamente contrari e pronti a iniziative di mobilitazione e ad azioni legali”. A dichiararlo è Diego Basile, segretario generale della Uil Fpl Viterbo. “Assieme a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
